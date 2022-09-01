Новости часа: Москва опасается провокаций с украинской стороны во время визита МАГАТЭ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва опасается провокаций с украинской стороны во время визита МАГАТЭ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Финляндия ужесточила визовые правила с 1 сентября. Но записать в очередь все еще можно, рассказали в визовом центре.

На Кубани произошло землетрясение магнитудой 3,7. Об этом рассказал сейсмический центр.