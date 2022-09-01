Миссия МАГАТЭ задерживается на пути к Запорожской АЭС. СМИ заявили о том, что часть колонны атомных энергетиков задержали ВСУ. В данный момент идут переговоры.

Глава организации Рафаэль Гросси выразил надежду на то, что 1 сентября эксперты попадут на АЭС. Ситуация сложная. Это подтвердили и в Минобороны России. Там отметили, что российская сторона готова принять миссию МАГАТЭ и обеспечить полную безопасность ее дальнейшей работы.

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