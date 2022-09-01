В Энергодаре отключили электроснабжение после обстрела ВСУ

В Энергодаре, куда направляются эксперты по атомной энергетике, нет электричества и отключена мобильная связь. Об этом сообщил ТАСС.

Ранее ВСУ обстреливали город с применением американских гаубиц. По информации местных властей, число раненых уже достигло пяти, среди них есть ребенок в очень тяжелом состоянии. Обстрелы мирного населения продолжаются и в других районах. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.