Более 10 тыс наблюдателей зарегистрировались на выборы 9–11 сентября в Москве

Более 10 тысяч наблюдателей зарегистрировались для работы на сентябрьских выборах в столице. Об этом сообщил Общественный штаб по наблюдению.

На участках за ходом голосования будут следить не только с помощью камер. Восемь тысяч человек уже прошли обучение, чтобы на месте обеспечивать прозрачность выборов и соблюдение закона. Курсы наблюдатели должны пройти независимо от того, есть у них опыт прошлых лет или нет, так как с каждым годом в голосовании появляются нововведения.

Обучение проходит в онлайн- и офлайн-формате. Для проверки в конце курса предусмотрено тестирование. Выборы муниципальных депутатов пройдут в Москве с 9 по 11 сентября. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.