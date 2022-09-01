Почти пять тысяч россиян могут лишиться недвижимости в Эстонии

Почти пять тысяч россиян в Эстонии могут лишиться недвижимости. Об этом официально заявили в МВД страны.

Эстония стала одним из санкционных двигателей. Россиян по местной визе в страну больше не пускают. Теперь еще и угроза конфискации имущества. Кто оказался на грани лишения недвижимости и как могут развернуться события дальше? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.