ЕС отменил упрощенный порядок оформления виз для россиян. 1 сентября вступили в силу новые правила выдачи финского "шенгена". Визы россиянам оформляют максимум по 500 в сутки. И только 100 из них могут быть туристическими.

Проблемы теперь возникнут и с документами для других стран ЕС. Союз отменил упрощенный порядок оформления виз. Теперь все дороже и дольше, запланировать поездку на выходные точно уже не получится. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.