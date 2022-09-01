В МО РФ сообщили о пресечении попытки ВСУ высадиться недалеко от ЗАЭС

Киев предпринял попытку провокации в день визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Артобстрелы места встречи ведут с 08:00. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, в нескольких километрах от атомной электростанции пытался высадиться тактический десант ВСУ. Эту попытку российские военные пресекли. Четыре снаряда разорвались в 400 метрах от первого энергоблока.

Тем временем глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что минимально необходимые условия для прибытия миссии соблюдены, специалисты намерены дать немедленную оценку ситуации с безопасностью на ЗАЭС и поговорить с сотрудниками. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.