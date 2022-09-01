ВСУ продолжили обстреливать приграничные районы Курской области

Приграничные районы Курской области обстреляли из минометов. Неспокойно и в Брянской области. Провокации со стороны Украины держат население этих регионов в напряжении.

Какие цели выбирают украинские военные на российской территории? Что делают власти? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.