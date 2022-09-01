Специалисты МАГАТЭ могут остаться на ЗАЭС для контроля за ситуацией

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси не исключил, что после работы на Запорожской АЭС часть специалистов агентства могут остаться на станции. Но заявления прозвучали из теплого кабинета, а не под обстрелами украинской артиллерии, которая уже с утра бьет по Энергодару. Пока же эксперты только едут в сторону станции.

Что происходит на станции и рядом с ней? И каких результатов ждут от инспекции? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.





