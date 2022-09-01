ВСУ провалили вторую попытку отбить Херсон

Киевский режим сделал вторую попытку отбить Херсон. Однако под огнем российской авиации и артиллерии им пришлось отступить.

Под Харьковом российские войска закрепляются на захваченной недавно первой линии обороны города с севера. В районе Артемовска союзные силы продвинулись вперед к Донецкой кольцевой автомобильной дороге. Под Авдеевкой силы народной милиции ДНР и ЛНР зачищают Кодему, но сильно мешает украинская артиллерия, которая обстреливает поселок с одной из высот.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.