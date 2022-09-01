ВС РФ продолжили уничтожать районы сосредоточения ВСУ

"Грады" морской пехоты РФ накрывают район сосредоточения ВСУ. Его удалось обнаружить в ходе разведки с помощью беспилотного летательного аппарата. Огнем реактивных систем укрепрайон противника был уничтожен.

В ответ ВСУ вновь бьют не по военным, а по мирным гражданам. На кадрах видно поселок Новотроицкое Волновахского района ДНР. Там украинская артиллерия атаковала пятиэтажный дом.

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