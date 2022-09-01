ЕС рассматривает идею освободить от визовых ограничений россиян до 25 лет – СМИ

ЕС рассматривает идею освободить от визовых ограничений россиян до 25 лет. Об этом пишет EU Observer.

При этом глава Евродипломатии Жозеп Боррель отметил, что выдача виз будет продолжена на индивидуальной основе по каждому конкретному случаю и, в частности, конкретным группам лиц. Итоги обсуждения дел в российском представительстве при ЕС назвали компромиссной развязкой.

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