Байден заявил, что США больше не будут пытаться переустроить другие страны

США больше не будут пытаться переустроить другие страны. Это в своем телевизионном обращении дал понять Джо Байден. Президент заявил, что принял это решение после выхода американских войск из Афганистана.

Он сказал, что американские военные 20 лет вооружали и тренировали правительственные войска Афганистана, но те все равно не сумели оказать никакого сопротивления боевикам запрещенной в России террористической группировки "Талибан" и сдали Кабул без боя. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.