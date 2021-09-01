Регистрация на онлайн-голосование в сентябре завершится менее чем через две недели

12 дней осталось до окончания регистрации на онлайн-голосование в Москве. Заявки подали уже более миллиона жителей города, согласно данным портала mos.ru.

Электронное дистанционное голосование пройдет на выборах всех трех уровней.

Регистрацию открыли в начале августа. Чтобы отдать свой голос онлайн, нужно иметь московскую регистрацию и полностью заполненный профиль, а также быть совершеннолетним.

Подача заявления занимает всего пару минут. Необходимо ввести данные и подтвердить их по коду. Далее отслеживать судьбу заявления можно на самом портале. Для этого настроили специальный сервис. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.