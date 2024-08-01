Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 августа, 12:45

Политика

Новости мира: церемония прощания с главой политбюро ХАМАС Ханией началась в Тегеране

Новости мира: церемония прощания с главой политбюро ХАМАС Ханией началась в Тегеране

В Кремле отказались комментировать обмен заключенными с зарубежными странами

Госдума приняла закон о запрете треш-стримов

ВС РФ заняли городскую черту Красногоровки в ДНР

ВС РФ уничтожили пехотинцев ВСУ в районе Переездного

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 31 июля

Закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним вступит в силу с 1 марта 2025 года

Госдума приняла закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

Новости мира: марш в поддержку президента Венесуэлы прошел в центре Каракаса

Мария Львова-Белова рассказала, какие виды социального сиротства существуют в РФ

В Тегеране прощаются с экс-главой политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией. Он погиб 31 июля в результате прямого удара с беспилотника по его резиденции. ХАМАС возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что это не останется без ответа. В траурном шествии 1 августа принимают участие тысячи человек. Они несут фото погибшего лидера, флаги Ирана и Ирака и скандируют антиизраильские лозунги.

Между тем более 100 человек задержали в Лондоне после беспорядков у резиденции премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом сообщает местная полиция. Громкая акция стала продолжением протестов в Саутпорте. По последним данным, пострадали несколько сотрудников службы спасения, а также полицейских. Несколько сотен человек потеснили их на Даунинг-стрит, они бросали петарды и тяжелые предметы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомпроисшествиявидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика