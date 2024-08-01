Новости мира: церемония прощания с главой политбюро ХАМАС Ханией началась в Тегеране

В Тегеране прощаются с экс-главой политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией. Он погиб 31 июля в результате прямого удара с беспилотника по его резиденции. ХАМАС возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что это не останется без ответа. В траурном шествии 1 августа принимают участие тысячи человек. Они несут фото погибшего лидера, флаги Ирана и Ирака и скандируют антиизраильские лозунги.

Между тем более 100 человек задержали в Лондоне после беспорядков у резиденции премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом сообщает местная полиция. Громкая акция стала продолжением протестов в Саутпорте. По последним данным, пострадали несколько сотрудников службы спасения, а также полицейских. Несколько сотен человек потеснили их на Даунинг-стрит, они бросали петарды и тяжелые предметы.

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