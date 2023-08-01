Новости часа: единый биометрический цифровой проездной могут ввести до 2030 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия готова вернуться к обсуждению зерновой сделки, заявил постпред США при ООН.

Российская часть зерновой сделки не работала из-за козней США. Так слова постпреда США при ООН прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Единый биометрический цифровой проездной может быть создан до 2030 года, следует из документа, опубликованном на сайте Минтранса РФ.