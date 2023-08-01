Движение транспорта в центре Москвы ограничат 2 августа

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01 августа, 23:00

Политика

Новости часа: единый биометрический цифровой проездной могут ввести до 2030 года

Новости часа: единый биометрический цифровой проездной могут ввести до 2030 года

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия готова вернуться к обсуждению зерновой сделки, заявил постпред США при ООН.

Российская часть зерновой сделки не работала из-за козней США. Так слова постпреда США при ООН прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Единый биометрический цифровой проездной может быть создан до 2030 года, следует из документа, опубликованном на сайте Минтранса РФ.

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