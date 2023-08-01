Киев пытался совершить атаку на российские гражданские суда в Черном море

По данным Минобороны РФ, Киев пытался совершить атаку на российские гражданские суда безэкипажными катерами. Целью были транспортные суда, направлявшиеся к проливу Босфор. Но корабли ВМФ России, которые их сопровождали, смогли вовремя обнаружить угрозу и уничтожить вражеские катера.

Тем временем в зоне СВО украинские войска пытались наступать на пяти направлениях. Российские войска успешно отразили атаки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.