ВСУ предприняли попытку атаковать морскими дронами российские корабли

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что в течение 1 августа ВСУ предприняли атаку морскими дронами на российские корабли. Он заявил, что атака была направлена на гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря.

Также стало известно, что за сутки в зоне спецоперации уничтожено свыше 20 украинских беспилотников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.