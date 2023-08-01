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ВСУ предприняли попытку атаковать морскими дронами российские корабли

ВСУ предприняли попытку атаковать морскими дронами российские корабли

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Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что в течение 1 августа ВСУ предприняли атаку морскими дронами на российские корабли. Он заявил, что атака была направлена на гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря.

Также стало известно, что за сутки в зоне спецоперации уничтожено свыше 20 украинских беспилотников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЕкатерина Фоменко
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