На донецком направлении успешно отражены восемь атак. Потери противника за сутки составили свыше 345 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. В районе Новгородского уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения противника.

Также ночью киевский режим пытался атаковать российские гражданские суда, которые следовали к проливу Босфор. Кораблями Военно-морского флота России были своевременно обнаружены и уничтожены три полупогружных катера без экипажа.