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13:30

Политика

ВС РФ успешно отразили 8 атак ВСУ на донецком направлении – Минобороны

ВС РФ успешно отразили 8 атак ВСУ на донецком направлении – Минобороны

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На донецком направлении успешно отражены восемь атак. Потери противника за сутки составили свыше 345 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. В районе Новгородского уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения противника.

Также ночью киевский режим пытался атаковать российские гражданские суда, которые следовали к проливу Босфор. Кораблями Военно-морского флота России были своевременно обнаружены и уничтожены три полупогружных катера без экипажа.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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