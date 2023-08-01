ВС РФ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на купянском направлении

Российские разведчики группировки войск "Запад" на купянском направлении противотанковой ракетой уничтожили наблюдательный пункт ВСУ, сообщило Минобороны РФ. Украинская армия оборудовала его под подбитой боевой машиной пехоты.

На запорожском направлении российские военные уничтожили украинский танк Т-72М1 корректируемым снарядом "Краснополь". Момент поражения бронетехники снял оператор беспилотника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.