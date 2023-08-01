США передадут Украине старые танки Abrams – СМИ

Киев получит от Вашингтона более старые танки Abrams, чем было обещано. Об этом сообщает Newsweek.

По информации журналистов, вместо модификации M1A2 украинской армии передадут M1A1. Эти танки отличаются меньшим весом и старыми электронными системами, большинство из которых снимут. Также у них нет брони из обедненного урана. Newsweek отмечает, что это позволит быстрее обучить украинских солдат управлению сложной техникой.

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