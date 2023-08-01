Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

Политика

США передадут Украине старые танки Abrams – СМИ

США передадут Украине старые танки Abrams – СМИ

Минобороны РФ сообщило о продвижении российских войск на купянском направлении

Новости часа: ВСУ с февраля 2022 года выпустили по ДНР более 131 тысячи боеприпасов

Новые власти Нигера обвинили Францию в подготовке интервенции

Новости часа: ВС РФ уничтожили цех по сборке беспилотников для ВСУ в Харьковской области

Новости часа: Шойгу прокомментировал устроенные Киевом теракты в РФ

Новости часа: ВС РФ приняли меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря

Шойгу заявил о принятии допмер по защите населения от нападений с воздуха и моря

Новости часа: Песков назвал украинские удары по территории РФ "актами отчаяния"

Киев сосредоточился на терактах в РФ на фоне неудачного контрнаступления – Шойгу

Киев получит от Вашингтона более старые танки Abrams, чем было обещано. Об этом сообщает Newsweek.

По информации журналистов, вместо модификации M1A2 украинской армии передадут M1A1. Эти танки отличаются меньшим весом и старыми электронными системами, большинство из которых снимут. Также у них нет брони из обедненного урана. Newsweek отмечает, что это позволит быстрее обучить украинских солдат управлению сложной техникой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика