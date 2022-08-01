В ЕС не знают, хватит ли гражданам газа на зиму

В Евросоюзе не могут однозначно определить, хватит ли газа в сообществе на предстоящую зиму. По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, в ЕС также не уверены, смогут ли граждане оплатить топливо.

Боррель отметил, что Европа сталкивается с "настоящим штормом". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.