Украинские военные массово оставили позиции на харьковском и запорожском направлениях из-за больших потерь в двух бригадах. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он также рассказал другие подробности о ходе спецоперации.

В Харькове на территории завода "Украинские энергетические машины" уничтожены две американские пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS. Также уничтожены 53 украинских националиста и иностранных наемника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.