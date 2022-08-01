Косово и Сербия оказались на грани военного конфликта. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что армия косовских албанцев планирует напасть на северную часть непризнанной республики, где в основном живут сербы.

Обострение началось после того, как косовские власти заявили о запрете сербских документов на своей территории. У моста, который делит Приштину на северную и южную части, стали собираться косовские албанцы, подтянулись подразделения спецназа. Сербы, в свою очередь, начали строить баррикады. О причинах обострения конфликта – в эфире телеканала Москва 24.