Песков назвал позитивным событием выход первого судна с зерном из Украины

Выход первого судна с зерном из Украины является позитивным событием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, выход судна из порта Одессы позволит оценить готовность Украины соблюдать соглашения, достигнутые во время переговоров в Стамбуле. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия надеется на выполнение всех договоренностей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.