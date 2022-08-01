Политолог рассказал, к чему может привести обострение конфликта в Косово

Политолог Армен Гаспарян рассказал о возможном обострении конфликта вокруг Косово. По его словам, данная проблема длится с 1999 года. Кроме того, влияние на развитие ситуации оказывает и желание США проверить готовность РФ "играть на нескольких театрах", а также намерение оказать давление на Сербию.

К чему может привести обострение конфликта? Возможно ли начало военных действий? Кому выгодно обострение вокруг Косова? Связано ли это обострение с тем, что Сербия отказывается участвовать в санкциях против России? Могут ли США и НАТО вмешаться в конфликт и при каких событиях? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.