Возможный визит Нэнси Пелоси на Тайвань может спровоцировать кризис в отношениях США и КНР

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в рамках своего визита в Азию прибыла в Сингапур, сообщают американские СМИ.

Политологи рассматривают возможный визит Пелоси на Тайвань в рамках азиатского турне. По их мнению, встреча высокопоставленного американского политика с властями острова, который Китай считает своей территорией, может спровоцировать кризис, и даже вооруженный конфликт.

Военные КНР анонсировали морские учения недалеко от Тайваня. Не исключается и возможность объявления воздушного пространства у острова бесполетной зоной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.