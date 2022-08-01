Москвичам рассказали о событиях в зоне спецоперации

Украинские военные не обстреливали жилые кварталы ЛНР в ночь на 1 августа. Однако средства ПВО продолжают оставаться в боевой готовности.

Союзные войска продолжают наступление по направлению к Харькову, Соледару и Николаеву. Кроме того, позиции противника атакуются танковыми подразделениями России и ДНР. С помощью прицельных ударов которых уничтожается техника и живая сила ВСУ.

Что еще происходит в зоне проведения спецоперации – в сюжете телеканала Москва 24.