Сухогрузы с зерном могут выйти из украинских портов 1 августа

В понедельник, 1 августа, сухогрузы с зерном могут выйти из украинских портов.

Заключенная РФ, Украиной, Турцией и ООН сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Москва и Киев договорись, что суда, идущие с Украины с зерном, не должны подвергаться нападениям. Они будут выходить по согласованному коридору. Отмечается, что разминирование портов Украины проводиться не будет, для вывоза зерна используют безопасные фарватеры.

Что происходит в зоне специальной военной операции – в сюжете телеканала Москва 24.