В Северной Митровице в Косове сохраняется напряженная обстановка

Напряженная обстановка, возникшая после заявления Приштины об отмене сербских документов на подконтрольной ей территории, сохраняется в Северной Митровице, находящейся в республике Косово.

Кроме того, власти Приштины объявили об обязательной перерегистрация машин с сербскими номерами на номера "Республики Косово".

Уточняется, что после данных заявлений у моста, который делит город на северную и южную части стали собираться косовские албанцы, на место прибыли подразделения спецназа. Сербы, в свою очередь, начали строить баррикады.

Президент Сербии Александр Вучич обратился к обеим сторонам назревающего конфликта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.