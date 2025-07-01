Расчеты буксируемых пушек "Гиацинт-Б" группировки войск "Запад" уничтожили склады с боеприпасами и живую силу подразделений ВСУ в зоне проведения спецоперации. Координаты целей были получены от операторов беспилотников "Орлан".

На другом участке, по данным экспертов, от пригорода Красноармейска российские войска отделяет 2,5 километра. Однако местность усеяна минами, что затрудняет продвижение армии.

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