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01 июля, 07:15

Политика

Дональд Трамп поддержал идею жестких пошлин против торговых партнеров России

Дональд Трамп поддержал идею жестких пошлин против торговых партнеров России

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Президент США Дональд Трамп выразил готовность поддержать новый законопроект о рестрикциях против России. Об этом сообщили его однопартийцы, подчеркнув, что документ предусматривает жесткое давление на ключевых торговых партнеров Москвы.

По словам сенатора Линдси Грэма, если иностранные государства продолжают покупать российские товары и не оказывают поддержку Украине, на их продукцию, ввозимую в США, может быть введена пошлина в 500%. Такая мера, как считают авторы инициативы, способна вынудить страны отказаться от поддержки российской экономики и усилить давление на Владимира Путина.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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