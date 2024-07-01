Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июля, 07:45

Политика

Артиллерия уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ под Авдеевкой

Артиллерия уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ под Авдеевкой

Супруга Джо Байдена объяснила его провал на дебатах плохим самочувствием

Новости мира: концерт группы Rammstein напугал жителей Дублина

Новости мира: стартовали внеочередные выборы во французский парламент

Российская армия освободила поселок Шумы в ДНР

Новости мира: антиправительственный митинг прошел в Израиле

ВС РФ подбили БМП Brаdley в зоне СВО

Новости мира: подсчет бюллетеней завершен в Иране

Новости мира: в США опросы показали, что кандидатуру Байдена надо заменить на выборах

ВС РФ подбили танк Abrams в ЛНР

Расчет самоходной гаубицы "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на авдеевском направлении в зоне проведения СВО.

В Минобороны отметили, что артиллеристы выполнили наводку орудия на цель и беглым огнем поразили пункт управления ВСУ, замаскированный в разрушенной постройке. Точное попадание в цель на дистанции более 20 километров вызвало сильный пожар и детонацию имеющегося на опорном пункте боекомплекта противника.

О других событиях за последние сутки в зоне проведения СВО – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЕгор БедуляАнастасия БородинаИван Савинов
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика