Артиллерия уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ под Авдеевкой

Расчет самоходной гаубицы "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на авдеевском направлении в зоне проведения СВО.

В Минобороны отметили, что артиллеристы выполнили наводку орудия на цель и беглым огнем поразили пункт управления ВСУ, замаскированный в разрушенной постройке. Точное попадание в цель на дистанции более 20 километров вызвало сильный пожар и детонацию имеющегося на опорном пункте боекомплекта противника.

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