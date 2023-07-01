ВСУ пытаются наступить на четырех направлениях одновременно

Вооруженные силы Украины пытаются наступить на четырех направлениях одновременно: донецком, краснолиманском, южнодонецком и купянском. Об этом сообщили в министерстве обороны Российской Федерации.

По данным военного ведомства, ВСУ пытаются рассеять оборону российских войск на артемовском направлении. По словам бойцов, прямых столкновений в Артемовске в настоящее время нет. Украинские силы пытаются создать плацдарм, чтобы организовать наступление на западные окраины. В частности, занять Клещеевку и Берховку. Однако взять Артемовск в клещи у противника не получится, уверены военные эксперты. Любое продвижение замечают разведчики, а затем по противнику бьет артиллерия.

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