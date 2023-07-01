01 июля, 14:15Политика
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские крылатые ракеты Storm Shadow
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские крылатые ракеты Storm Shadow, пять снарядов РСЗО HIMARS и 12 беспилотников. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По его словам, в течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях.
На донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск успешно отражено 15 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Артемовск, Первомайское, Ласточкино, Водяное и Веселое Донецкой Народной Республики.
В ходе боевых действий потери ВСУ составили более 265 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей, две гаубицы "Мста-Б", а также одно орудие Д-20.
Об этом – в эфире телеканала Москва 24.