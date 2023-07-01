Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские крылатые ракеты Storm Shadow, пять снарядов РСЗО HIMARS и 12 беспилотников. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, в течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях.



На донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск успешно отражено 15 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Артемовск, Первомайское, Ласточкино, Водяное и Веселое Донецкой Народной Республики.

В ходе боевых действий потери ВСУ составили более 265 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей, две гаубицы "Мста-Б", а также одно орудие Д-20.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.