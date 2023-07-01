ВСУ предприняли попытки наступления на четырех направлениях – МО РФ

ВСУ предприняли попытки наступления на донецком и южнодонецком, краснолиманском и купянском направлениях. Минобороны РФ сообщает о существенных потерях с украинской стороны.

Между тем артиллерия и авиация группировки "Запад" отразили две атаки в районе населенного пункта Новоселовское. Нанесены удары по живой силе и скоплению техники ВСУ.

А авиация группировки "Юг" нанесла удары на трех направлениях, уничтожив пункты временной дислокации ВСУ. В районе Авдеевки артиллеристы разгромили склад боеприпасов.

Подробнее о ходе спецоперации на Украине – в эфире телеканала Москва 24.

