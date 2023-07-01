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Политика

Премьер-министр Венгрии назвал абсурдным предложение ЕК выделить Киеву 50 млрд евро

Премьер-министр Венгрии назвал абсурдным предложение ЕК выделить Киеву 50 млрд евро

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал абсурдным предложение Еврокомиссии выделить Украине дополнительные 50 миллиардов евро, передает Reuters.

Орбан заявил, что Киев сначала должен отчитаться, куда потратил ранее выделенные 70 миллиардов евро.

По его словам, Евросоюз находится "на пределе своих возможностей", а предоставление средств Украине не решает конфликт, а лишь затягивает его. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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