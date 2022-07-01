Российская авиация уничтожила два артиллерийских взвода, которые обстреливали ДНР

Российская авиация уничтожила два взвода РСЗО и два артиллерийских взвода, которые обстреливали ДНР длительное время. Об этом сообщили в Минобороны. Также поражены 32 пункта управления ВСУ, радиолокационная станция и пять складов боеприпасов.

Российские военные взяли под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий и Желатиновый заводы, шахту Матросская и населенный пункт Тополевка. Сейчас армия РФ и войска ЛНР вышли к Лисичанску. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.