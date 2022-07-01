Медицинская служба Западного военного округа оказала помощь жителям Харьковской области

Медицинская служба Западного военного округа оказала помощь мирным жителям Харьковской области. Медики рассказали об обустройстве клиник в полевых условиях.

Врачи продолжили лечить людей, которые пострадали в результате обстрелов ВСУ, и тех, кто остался без медпомощи. Военные медики развернули круглосуточные мобильные госпитали. Внутри есть автономное электричество, а для диагностики – высокотехнологичное оборудование. При необходимости врачи проводят операции, а в особо сложных случаях военные будут доставлять местных жителей в Россию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.