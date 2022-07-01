Плакат с премьером Британии в платье появился у посольства страны в Москве

Плакат с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном разместили у посольства страны в Москве. Политик изображен в платье.

Полотно намекает на слова Джонсона о том, что Владимир Путин не начал бы спецоперацию на Украине, будь он женщиной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

