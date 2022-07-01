"Русский салат" исчез из меню на саммите НАТО. Ранее такое блюдо по восемь евро предлагали журналистам и участникам мероприятия в Мадриде. Однако название вызвало немало вопросов.

Блюдо решили совсем не убирать, а просто переименовать. Теперь салат называется "Традиционным". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

