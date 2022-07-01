Эрдоган преследовал премьера Британии на саммите НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган преследовал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на саммите НАТО. Сначала в присутствии американского лидера Джо Байдена он указал на Джонсона и заявил, что "этот нас позорит". Неловкую ситуацию пришлось сглаживать президенту США.

В другой раз Эрдоган испугал Джонсона, подкравшись к нему со спины и положив руку на плечо. Британский премьер-министр поспешил встать со стола и убрать руку президента Турции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

