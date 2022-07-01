Освобожденные военные РФ рассказали о длившемся несколько месяцев плену

Освобожденные российские военные, а также бойцы ЛНР и ДНР рассказали о том, как в течение нескольких месяцев находились в украинском плену. Один из солдат рассказал, что избиения длились больше суток, пока пленных не привезли в СИЗО.

По данным РИА Новости, сотрудники СБУ применяли силу к российским военнослужащим, чтобы "выбить" из них ложные показания. При этом физическое воздействие, по словам военных, одними кулаками как правило не ограничивалось. Бойцы Донецкой Народной Республики рассказали, что в их отношении применялись и изощренные методы пыток. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

