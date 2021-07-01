В Москве подвели недельные итоги работы центральной приемной партии "Единая Россия". Туда обращается все больше москвичей, за неделю – 242 человека.

По словам депутата Анатолия Выборного, основными вопросами стали начисление субсидий, пенсий, получение социальных льгот, работа ЖКХ, а также новые ковидные ограничения.

В условиях роста заболеваемости в общественную приемную можно обратиться и дистанционно. За прошедшую неделю таких обращений было 194.

Анатолий Выборный также провел мастер-класс для руководителей окружных общественных приемных парти: рассказал, как эффективно работать с обращениями граждан, правильно составить заявление в госорганы, какие инстанции и ведомства выбирать. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.