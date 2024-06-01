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01 июня, 19:30

Политика

Новости мира: многотысячный "Марш мира" прошел в Будапеште

Новости мира: многотысячный "Марш мира" прошел в Будапеште

Новости мира: Израиль предложил ХАМАС трехэтапную сделку по урегулированию конфликта

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Многотысячный "Марш мира" прошел в Будапеште. Люди выступили в поддержку политики Венгрии и за мирное урегулирование конфликта на Украине. Перед митингующими выступил премьер-министр Виктор Орбан. Он заявил, что стремление Киева продолжать военные действия приведет к его собственной гибели.

В Пакистане бушуют лесные пожары. Один из очагов возник возле Исламабада. Огонь вплотную приблизился к зданиям. В помощь спасателям для тушения задействовали вертолеты.

На юге Германии из-за наводнения прорвало дамбу и плотину. Власти проводят эвакуацию жителей из ряда населенных пунктов Баварии. Прекращено движение поездов на отрезках между Мюнхеном, Цюрихом и другими крупными городами.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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