Новости мира: многотысячный "Марш мира" прошел в Будапеште

Многотысячный "Марш мира" прошел в Будапеште. Люди выступили в поддержку политики Венгрии и за мирное урегулирование конфликта на Украине. Перед митингующими выступил премьер-министр Виктор Орбан. Он заявил, что стремление Киева продолжать военные действия приведет к его собственной гибели.

В Пакистане бушуют лесные пожары. Один из очагов возник возле Исламабада. Огонь вплотную приблизился к зданиям. В помощь спасателям для тушения задействовали вертолеты.

На юге Германии из-за наводнения прорвало дамбу и плотину. Власти проводят эвакуацию жителей из ряда населенных пунктов Баварии. Прекращено движение поездов на отрезках между Мюнхеном, Цюрихом и другими крупными городами.

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