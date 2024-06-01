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01 июня, 15:30

Политика

Новости мира: Израиль предложил ХАМАС трехэтапную сделку по урегулированию конфликта

Новости мира: Израиль предложил ХАМАС трехэтапную сделку по урегулированию конфликта

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Три этапа урегулирования палестино-израильского конфликта прописаны в сделке, которую предложил Израиль движению ХАМАС. Об этом заявил президент США Джо Байден. Первая стадия, которая должна продлиться шесть недель, предполагает полное прекращение огня, вывод армии Израиля из всех районов сектора Газа и обмен части заложников на палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах. Также планируется нарастить объемы доставки гуманитарной помощи в Газу до 600 грузовиков в день. Параллельно будут идти переговоры об условиях второй части сделки.

Тем временем глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что у Евросоюза нет доказательств поставок оружия из Китая в Россию. При этом, он отметил, что нет "четкой разницы" между военными товарами и теми, что имеют двойное назначение. Кроме того, Боррель уверен, что в российской технике используют детали, произведенные на Западе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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