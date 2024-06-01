Новости мира: протестующие облили краской здание нефтяной компании в Стамбуле

В Стамбуле протестующие штурмовали штаб-квартиру одной из нефтяных компаний. Митингующие облили красной краской двери и часть фасада здания. После этого около десятка человек попытались прорваться внутрь. Так протестующие выразили недовольство продолжением поставок нефти из Турции в Израиль.

Тем временем в Германии неизвестный пытался убить политика, который критиковал ислам. Это произошло в прямом эфире местного телевидения. Спикер готовился к интервью, когда был атакован. Он получил несколько ударов ножом. Также был ранен один из сотрудников охраны. В итоге при задержании полицейские открыли стрельбу и ликвидировали нападавшего. О состоянии пострадавших информации нет.

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