ВС РФ отразили три украинские атаки в Белгородской области

Российские военные отразили три украинские атаки в Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны. Авиация Западного военного округа нанесла 11 ударов по противнику.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли город Шебекино снарядами из "Града". По его словам, в округе есть один пострадавший. Снаряды попали в здание общежития, но разрушения есть и в здании администрации.

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