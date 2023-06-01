Минобороны РФ показало боевую работу огнеметных систем "Солнцепек" в зоне СВО

Российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" наносят высокоточные удары на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны.

На этот раз были поражены укрепленные опорные пункты украинской армии и склады с боеприпасами. Такие системы часто применяют там, где артиллерия малоэффективна, например, забетонированные позиции.

В одном пакете огнеметной системы – 24 термобарических снаряда. Они способны накрыть площадь до 40 тысяч квадратных метров. При этом поражают не только укрепления, но и легкобронированную военную технику.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.