11:30Политика
Минобороны РФ показало боевую работу огнеметных систем "Солнцепек" в зоне СВО
Российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" наносят высокоточные удары на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны.
На этот раз были поражены укрепленные опорные пункты украинской армии и склады с боеприпасами. Такие системы часто применяют там, где артиллерия малоэффективна, например, забетонированные позиции.
В одном пакете огнеметной системы – 24 термобарических снаряда. Они способны накрыть площадь до 40 тысяч квадратных метров. При этом поражают не только укрепления, но и легкобронированную военную технику.
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