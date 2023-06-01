НАТО направила в Косово 700 военных

В Косово выдвинулись 700 военных НАТО. Тем не менее это не означает отказа от мирного урегулирования конфликта в регионе, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, НАТО полностью поддерживает переговоры между Белградом и Приштиной под эгидой ЕС. Ситуация на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая, когда в должность должны были вступить главы сербских муниципалитетов – этнические албанцы. Они победили на выборах, так как сербское население их бойкотировало. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



