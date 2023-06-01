Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:15

Политика

НАТО направила в Косово 700 военных

НАТО направила в Косово 700 военных

Военные эксперты рассказали, как будет развиваться ситуация на авдеевском направлении

Вертолеты Ка-52 нанесли ракетный удар по позициям ВСУ

ФБР подтвердило наличие свидетельств взятки Байдена

Франция призвала Украину не использовать переданное оружие для атак на Россию – СМИ

Тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" ВС РФ уничтожили склады с боеприпасами для ВСУ

Новости часа: ВСУ обстреляли Запорожскую область

Вашингтон прокомментировал атаку украинских беспилотников на жилые дома в Москве

Новости часа: в США заявили, что Украина дала гарантии неприменения F-16 на территории РФ

Новости часа: Киев заблокировал инициативы главы МАГАТЭ по безопасности Запорожской АЭС

В Косово выдвинулись 700 военных НАТО. Тем не менее это не означает отказа от мирного урегулирования конфликта в регионе, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, НАТО полностью поддерживает переговоры между Белградом и Приштиной под эгидой ЕС. Ситуация на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая, когда в должность должны были вступить главы сербских муниципалитетов – этнические албанцы. Они победили на выборах, так как сербское население их бойкотировало. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомпроисшествиявидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика